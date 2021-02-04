Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки задержали в Воронеже.

По сообщению пресс-службы СУ СКР, сыщики поймали 29-летнего уроженца Липецкой области, его подозревают в нападении и надругательстве над школьницей в микрорайоне Никольское. Преступник затащил девочку в овраг, мимо которого ходят школьники, и изнасиловал.

Подозреваемого задержали на основании результатов генетической экспертизы.

Ранее мужчины уже привлекался у уголовной ответственности за аналогичные преступления. Задержанный дал признательные показания. В суд подано ходатайство от следователя о заключении его под стражу.