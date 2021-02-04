Двухметрового жениха для нововоронежской Аленки предложил житель Калининграда.

Как сообщает телеканал «Каскад», Роман Киселев из самого западного города России предложил в мужья Аленке 170-килограммового Халка. Фанат комикса собрал «жениха» за 4 месяца.

Эскизы для Халка, Роман, занимающийся ремонтом автомобилей, нашел в интернете.

С помощью сварки и болгарки он и создал «пару» для нашумевшего монумента из Нововоронежа.

— Образования художественного у меня нет. Порой сам удивляюсь, откуда это пришло. Сам не ожидал, что начну этим заниматься и во всё вникать, — рассказал телеканалу народный скульптор.

Воронежский скульптор Александр Жилин, создатель Аленки, не стал комментировать художественную ценность Халка. Он сказал журналистам, что занят.

Фото kaskad.tv