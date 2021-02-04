Около 10 тысяч жителей Воронежской области обратились к медикам за неделю с симптомами ОРВИ.

Как сообщила 3 февраля пресс-служба Роспотребнадзора, с 25 по 31 января этого года медики острые респираторные заболевания диагностировали у 9,7 тысяч воронежцев. Детей до 14 лет при этом насчитали 3,7 тысяч.

Преобладает среди заболевших возрастная группа старше 15 лет.

Ранее сообщалось, что после начала занятий, уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников оказалось низким — менее 1 процента об общей численности учеников.

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