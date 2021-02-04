В годовщину гибели воронежского летчика Романа Филипова 3 февраля в Сирии был открыт памятник.

Как сообщает «Первый канал», монумент открыл на авиабазе Хмеймим командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Александр Чайко.

– Свою жизнь Роман Николаевич посвятил благородному делу, защите нашей родины», — сказал генерал. — Сотни раз поднимал свой самолет в небо, выполняя поставленные задачи, проявляя мужество, самоотверженность и высочайший профессионализм.

На памятнике рядом с датами рождения и смерти выбиты слова: «Это вам за пацанов!».

Напомним, что российский летчик Роман Филипов был сбит в небе над Сирией в провинции Идлиб. Самолет был поврежден ракетой из ПЗРК. Пилот катапультировался, но попал на территорию, которая находился под контролем террористов.

Роман вступил в неравный бой. Когда закончились патроны, военный подорвал себя гранатой.

Фото «Первый канал»