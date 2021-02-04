Об ухудшении погодных условий предупредили жителей Воронежской области специалисты регионального ГУ МЧС.

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 февраля с 18 часов синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега. Ветер при этом может усиливаться до 18 метров в секунду.

Штормовое предупреждение будет действовать до 18 часов 5 февраля.

Спасатели призывают жителей быть осторожными и внимательными.