Сотни жителей Воронежа пришли в КДЦ «Северный» на прощание с преподавательницей математики школы №1 Натальей Тушинской, убитой 2 февраля на Московском проспекте.

На гражданской панихиде присутствовали ученики, коллеги родственники, знакомые и друзья.

Учительницу нашли мертвой возле остановки «Спутник» с множественными ножевыми ранениями. На нее напал неизвестный по дороге из школы домой. Преступник нанес ей не менее 13 ударов ножом и скрылся, после убийства, с сумкой с деньгами, золотым браслетом и телефоном.

Наталья Тушинская 12 лет проработала в школе учителем математики. Ученики назвали ее «светлым и добрым человеком». Убийство преподавательницы коллеги назвали «великой несправедливостью».