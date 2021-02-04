Улицу Ф. Энгельса перекроют в Воронеже в ночь на 5 февраля из-за ремонта коллектора.

В пресс-службе компании РВК сообщили, что движение автомобилей будет ограничено между перекрёстком с улицей 9 Января и улицей Свободы. Машины не смогут проехать уже с 21 часа 4 февраля.

Сообщается, что ремонтники будут проводить работы по замене коллектора, который построили более полувека назад.

Специалисты водоканала обещают все сделать в максимально короткие сроки. Коллектор заменят на высокопрочный из керамики.