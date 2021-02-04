Ориентировка на предполагаемого убийцу учительницы Натальи Тушинской опубликовали в СМИ и социальных сетях.

На видео в группе «Твой и мой Воронеж», которое сняли камеры автосалона, находящегося рядом с кафе «Рица» показан подозреваемый в преступлении.

«Вести Воронеж» сообщает, что подозреваемый худощавого телосложения, на вид 40-45 лет, внешность славянская, из-за дефекта подошвы обуви может прихрамывать на левую ногу.

Мужчина был одет в чёрную куртку без капюшона, вязаную шапку чёрно-белого цвета, чёрные кроссовки с белой подошвой, синие джинсы.