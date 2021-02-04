Опубликована ориентировка на предполагаемого убийцу учительницы в Воронеже (ВИДЕО)
Ориентировка на предполагаемого убийцу учительницы Натальи Тушинской опубликовали в СМИ и социальных сетях.
На видео в группе «Твой и мой Воронеж», которое сняли камеры автосалона, находящегося рядом с кафе «Рица» показан подозреваемый в преступлении.
«Вести Воронеж» сообщает, что подозреваемый худощавого телосложения, на вид 40-45 лет, внешность славянская, из-за дефекта подошвы обуви может прихрамывать на левую ногу.
Мужчина был одет в чёрную куртку без капюшона, вязаную шапку чёрно-белого цвета, чёрные кроссовки с белой подошвой, синие джинсы.
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