В Воронеже будут судить гражданина Казахстана за ограбление «Альфа банка»
За ограбление отделения «Альфа банка» в Воронеже будут судить 38-летнего гражданина Казахстана.
Обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Коминтерновского района.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, преступление произошло в июне прошлого года. Тогда на ул. Владимира Невского в офис банка зашел мужчина. Он подошел к одному из менеджеров по работе с клиентами и направил на него пистолет, позже оказавшийся пневматическим, и достал муляж гранаты. Преступник выдернул чеку и попросил принести 5 миллионов рублей.
Сотрудники банка, опасаясь за жизнь и здоровье, зашли в помещение кассы, где были два человека. За ним пошел и налетчик. Кассир из сейфа достала 2 миллиона 800 тысяч рублей. С ними мужчина и скрылся.
Теперь степень вины обвиняемого в этом преступлении определит суд.
Фото pixbay.com
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