Председатель облдумы поздравил Станислава Ходаковского с 85-летием.

4 февраля председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с председателем Воронежского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станиславом Ходаковским. В рамках встречи Владимир Нетёсов и Станислав Ходаковский обсудили вопросы деятельности Совета. В центре внимания были, в том числе, вопросы социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Во встрече принял участие депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

Также Владимир Нетёсов от имени депутатского корпуса Воронежской областной Думы поздравил Станислава Ходаковского с 85-летием и поблагодарил за многолетний добросовестный труд на благо Родины и развитие ветеранского движения на территории Воронежской области.

Владимир Нетёсов вручил Станиславу Ходаковскому Почетную грамоту Воронежской областной Думы за активную деятельность по осуществлению защиты прав и законных интересов ветеранов, личный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

— Вы посвятили свою жизнь защите государственной безопасности нашей страны, прошли путь от лейтенанта до генерал-майора, сохранили верность офицерскому долгу и присяге. Особых слов благодарности заслуживает Ваша активная позиция по защите социально-экономических, трудовых и личных прав представителей старшего поколения, организации патриотического воспитания, — отметил Владимир Нетёсов.

Председатель регионального парламента пожелал Станиславу Ходаковскому крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, успехов в общественной деятельности, всего самого хорошего.