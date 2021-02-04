Станции Воронежского филиала «Квадры» в 2020 году выработали более 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 17% больше, чем в прошлом году (1,3 млрд кВт.ч). Увеличение выработки связано с вводом в эксплуатацию ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1.

Лидером по производству является Воронежская ТЭЦ-1 — за 12 месяцев она произвела 837 млн кВт.ч, выработка Воронежской ТЭЦ-2 составила 738 млн кВт.ч.

По итогам 2020 года полезный отпуск тепла потребителям ТЭЦ и котельных Воронежского филиала составил 5,2 млн Гкал, или 29% от общего объема полезного отпуска теплоэнергии «Квадры».

Из них полезный отпуск тепловой энергии от источников филиала за 2020 год составил 3,83 млн Гкал (в 2019 году — 3,91 млнГкал). Снижение показателя связано с более теплыми погодными условиями по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Полезный отпуск котельных, перешедших в концессию от МКП «Воронежтеплосеть», за весь 2020 год составил 1,39 млн Гкал (за 10 месяцев прошлого года — 0,95 млн Гкал*).