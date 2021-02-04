4 февраля губернатор Александр Гусев провел совещание по вопросу реализации приоритетного стратегического проекта «Формирование памятника природы на территории лесопарковой зоны «Северный лес».

С основным докладом выступила заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Светлана Гурова . Она напомнила, что реализация стратегического проекта предусматривает ряд основных мероприятий. Это смена категории природного парка «Северный лес» в категорию «памятник природы»; актуализация сведений о природной территории в ЕГРН; решение вопроса с земельными участками, находящимися в частной собственности и расположенными в границах парка, а также разработка проектной документации благоустройства природной территории и ее реализация в дальнейшем.

В настоящее время на территории природного парка, в соответствии с поручением губернатора, проводятся ежедневные рейды для предотвращения каких-либо неправомерных действий. Проведена подготовительная работа для переноса контейнерных площадок за границы леса. Кроме того, в этом году запланированы работы по уборке отходов и валежника на территории Северного леса.

Александр Гусев еще раз напомнил, что развивать лесопарковую зону «Северный лес» необходимо с учетом минимального вмешательства в природную среду. Не отменял глава региона и свое поручение держать на ежедневном и жесточайшем контроле сохранность парка .

— Мы обязаны защитить лесопарковую зону. Ответственные сотрудники должны продолжать исследование территории в ежедневном режиме, — сказал губернатор.