В Воронеже мужчина выпал из окна дома на коляску с ребенком
Прямо на коляску с ребёнком из окна многоэтажного дома в Воронеже выпал мужчина.
Происшествие случилось в половине шестого вечера 4 февраля в микрорайоне Шилово на улице Острогожской.
Мужчина погиб на месте. Малыш скончался в машине скорой помощи.
На видео, которое появилось в сети видно, как по тротуару вдоль дома идет мать, которая везет впереди коляску. В один из моментов женщина остановилась, повернула коляску налево, видимо, хотела перейти дорогу. В этот момент на коляску падает мужчина.
Женщина бросается к ребенку…
По факту инцидента следователи регионального управления Следственного комитета проводят проверку.
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.