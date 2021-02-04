Прямо на коляску с ребёнком из окна многоэтажного дома в Воронеже выпал мужчина.

Происшествие случилось в половине шестого вечера 4 февраля в микрорайоне Шилово на улице Острогожской.

Мужчина погиб на месте. Малыш скончался в машине скорой помощи.

На видео, которое появилось в сети видно, как по тротуару вдоль дома идет мать, которая везет впереди коляску. В один из моментов женщина остановилась, повернула коляску налево, видимо, хотела перейти дорогу. В этот момент на коляску падает мужчина.

Женщина бросается к ребенку…

По факту инцидента следователи регионального управления Следственного комитета проводят проверку.