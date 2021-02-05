С началом снегопада и «температурных качелей», когда заморозки сменяются плюсовой температурой, работы у воронежских коммунальщиков прибавилось.

Особое внимание работники управляющих компаний уделяют очистке крыш от снега и наледи, а также ограждению опасных участков сигнальными лентами.

Отметим, что только в среду в Воронеже очистили 128 кровель и оградили 296 участков. За период с 15 декабря минувшего года по 3 февраля нынешнего очищено (в том числе повторно) 1083 кровли многоквартирных домов.

Сегодня, 4 февраля, работы велись на улицах Плехановская, Б. Хмельницкого, Никитинской, Ленинском проспекте и других.

При составлении плана работы на следующий день учитываются результаты обхода территории сотрудниками городского управления ЖКХ, управ районов, управляющих компаний, заявки граждан. Стоит учесть, что в первую очередь от снега и наледи освобождаются крыши домов, расположенных вдоль «красных линий», то есть мест с наибольшим пешеходным трафиком.