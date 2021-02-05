Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту инцидента, который произошёл вчера, 4 февраля в Воронеже.

Напомним, что в 17.30 в микрорайоне Шилово произошла жуткая трагедия. В жилом комплексе «Звёздный» 20-летний студент промышленно-гуманитарного колледжа выпал из окна 17 этажа на коляску с ребёнком.

Инцидент случился возле дома 168/у по улице Острогожской. Выпавший парень скончался на месте, а 5-месячный малыш, который находился в коляске, скончался в машине скорой помощи.

Фото: группа «Pro мкр Шилово» соцсети «ВКонтакте»