По факту падения мужчины с 17 этажа на коляску с ребенком в Воронеже следователи возбудили уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту инцидента, который произошёл вчера, 4 февраля в Воронеже.
Напомним, что в 17.30 в микрорайоне Шилово произошла жуткая трагедия. В жилом комплексе «Звёздный» 20-летний студент промышленно-гуманитарного колледжа выпал из окна 17 этажа на коляску с ребёнком.
Инцидент случился возле дома 168/у по улице Острогожской. Выпавший парень скончался на месте, а 5-месячный малыш, который находился в коляске, скончался в машине скорой помощи.
Фото: группа «Pro мкр Шилово» соцсети «ВКонтакте»
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