Морозные и бесснежные выходные ожидают жителей Воронежа и его окрестностей, согласно прогнозам синоптиков.

Смена погоды произойдёт после относительно теплой недели с плюсовой температурой, мокрым снегом и дождём.

Так, в субботу, 6 февраля, в Воронеже обещают облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Ночью столбик термометра опуститься до 13 градусов мороза. Днем в городе ожидается 8-9 градусов ниже нуля. Ветер западный 5,3 м/с.

В воскресенье, 7 февраля, в областном центре будет ясная погода, без осадков. Ночью ожидается до 15-16 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают до 12-13 градусов мороза. Ветер западный 5,2 м/с.

Напомним, что управление МЧС предупредило воронежцев об усилении ветра, гололедице и налипании снега до 18 часов 5 февраля.