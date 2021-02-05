По распоряжению главы Воронежской области Александра Гусева, график вакцинации от COVID-19 будет пересмотрен. Власти планируют закрыть этот вопрос уже к лету текущего года.

Глава региона заявил, что для должной иммунизации населения, заявленный изначально объем суточной вакцинации 8 тысяч человек — недостаточен. Теперь власти планируют обеспечивать вакциной более 10 тысяч человек ежесуточно. Также губернатор поручил подчиненным выяснить, сколько воронежцев старше 60 лет уже привиты.

Напомним, что в этом году в область должно поступить 1 млн. доз вакцины. Прививку может сделать любой зарегистрированный в Воронежской области человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги (запись началась в середине января)

Марина Хоружая