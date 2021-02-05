Два ключевых подразделения решили объединить в МВД России. Теперь оперативно-поисковое бюро, занимающееся «наблюдением» войдет в состав бюро специальных технических мероприятий («прослушка»). Такая идея возникла из-за того, что в последние годы «наружка» чаще стала пользоваться техсредствами наблюдения (в том числе и сторонних структур), в связи с чем прибегает к помощи коллег из «прослушки». Также целью данного мероприятия является усиление контроля со стороны ФСБ за оперативно-розыскной работой МВД.

Работу нового подразделения будет курировать заместитель руководителя бюро специальных технических мероприятий (сейчас бюро, занимающееся прослушкой контролируют прикомандированные сотрудники ФСБ).

Новый совместный проект ФСБ и МВД представят в марте на ежегодной коллегии российской полиции.

Марина Хоружая