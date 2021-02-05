Американские эксперты отметили преимущество российской вакцины от американской. Оно заключается в том, что в отличие от вакцин, произведенных в США компаниями Pfizer и Moderna, российский «Спутник V» не требует сверхнизких температур для хранения. К примеру, вакцина Pfizer требует хранения при температуре не выше -70 градусов, а Moderna не выше -20 градусов Цельсия.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис назвал безусловным плюсом то, что нашу вакцину можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник — от +2 до + 8 градусов Цельсия. «Обеспечить хранение, а тем более доставку в другие страны при сверхнизкой температуре, гораздо сложнее — нужно создание специальной холодной цепи», — отметил он. В связи с этим господин Курицкис выразил надежду, что именно «Спутник V», наряду еще с некоторыми вакцинами, поможет в перспективе окончательно справиться с мировой пандемией. По своей эффективности он сопоставил российский препарат с американскими Pfizer и Moderna, и заявил, что «Спутник V» превосходит разработки AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Российское лекарство проще хранить, так как это ДНК-вакцина, а не РНК. Напомним, что «Спутник V» был разработанный в центре им. Гамалеи и стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.

Согласно информации, предоставленной РФПИ, наш препарат уже зарегистрировали в таких странах, как Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика и Никарагуа.

Марина Хоружая