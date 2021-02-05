Свежеизбранный американский президент Джо Байден заявил, что заставит Россию заплатить за свои действия, дав понять Владимиру Путину, что Соединенные Штаты больше не намерены сдаваться перед лицом агрессивных действий России, а именно — вмешательства в выборы, кибератак и отравления их граждан.

-Мы будем защищать жизненные интересы нашего народа, — заявил Байден. — Работая в коалиции с партнерами-единомышленниками, Вашингтон теперь будет более эффективно отвечать Российской Федерации и больше не даст ей подрывать американское лидерство в мире.

Президент Америки призвал российские власти немедленно освободить Навального, которому, как мы уже сообщали, Московский суд заменил условный срок на реальный.

Отметил Байден и растущие амбиции Китая, который вздумал соперничать с Вашингтоном.

Марина Хоружая