ЦБ предупредил россиян о новом способе мошенничества. Теперь киберпреступники предлагают доверчивым гражданам от имени Центробанка получить выплаты от государства. Как выяснилось, в интернете появилась реклама о матподдержка граждан РФ в период пандемии (в частности, такие сообщения были обнаружены в Facebook).

Как выяснилось, реклама, содержащая символику Банка России, при переходе при нажатии на ссылку открывает поддельный документ о выплате от 1000 до 5000 рублей на каждого члена семьи. Чтобы получить выплаты, предлагается ввести данные своей банковской карты. ЦБ предостерегает российских граждан от таких поступков, так как данный сайт создан мошенниками. Если ввести данные карты и следовать инструкциям, можно лишиться всех имеющихся на ней денег.

Марина Хоружая