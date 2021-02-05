Сегодня Навального будут судить за клевету на ветерана
Сегодня. 5 февраля, состоится выездное заседание мирового суда по делу о клевете на ветерана. В Бабушкинский суд будет доставлен фигурант данного дела Алексей Навальный, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»).
Как утверждает следствие 2 июня прошлого года Алексей Навальный в своем Twitterе, а также на своих каналах в Telegram, разместил видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко высказывается в поддержку изменений к Конституции РФ. Под данным роликом Навальный опубликовал высказывания, которые негативно оценивали действия ветерана и порочили его честь и достоинство. Также, по версии следствия, они носили заведомо ложный характер и не соответствовали действительности. Несмотря на то, что Навальный не упоминал конкретно ветерана, тот посчитал, что ему был причинен моральный вред и потребовал компенсации. Теперь оппозиционеру грозит либо наказание в виде штрафа в размере до 1 млн. рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов.
С судебными исками за клевету Алексей Навальный сталкивается не впервые, у него уже есть одна судимость по данном статье. Напомним, что в апреле 2014 года согласно решению мировой судьи Бабушкинского района Навальный был оштрафован на 300 тысяч рублей за клевету на муниципального депутата Алексея Лисовенко, который теперь является депутатом Госдумы.
Марина Хоружая
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