В британском городе Питерборо было обнаружено письмо, написанное 11-леттней школьницей в далеком 1969 году. Его нашел в старом диване реставратор мебели Питер Бекертон. В письме девочка-англичанка фантазировала о будущем и что удивительно — многие пророчества школьницы сбылись.

В письме, датированным 23.02.1969, девочка писала о том, что будет происходить в мире 1980 году. Она «нафантазировала» появление портативных телефонов с большими экранами, которые будут давать возможность увидеть собеседника. Телевизоры, по мнению школьницы тоже должны были претерпеть изменения — их экраны должны были стать плоскими, а управлять ими можно будет с помощью кнопок. Юная предсказательница писала и о том, что двери в квартиры, магазины и офисы также можно будет открывать с помощью нажатия кнопки.

Не все фантазии девочки уже проявились в мире. К примеру, пока еще не изобрели «еду в виде некоей жевательной резинки, после которой не нужно мыть посуду». Хотя, кто знает — возможно, и появление такой еды уже не за горами.

Марина Хоружая