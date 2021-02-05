Неприятную новость озвучила сегодня газета «Коммерсантъ» — МВД России планирует получить доступ к телефонным книгам российских пользователей смартфонов. Речь идет о мобильном приложении данного ведомства, с помощью которого можно в экстренно вызвать полицейских. Также в данной программе появится сервис для борьбы с мошенническими звонками.

Тем, кто захочет воспользоваться новой функцией, нужно будет дать приложению доступ к своей телефонной книге, что позволит полицейским отслеживать все контакты пользователей. При утечке информации все эти номера смогут оказаться в свободном доступе.

До этого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уже выдвигало инициативу по которой данные о местоположении мобильного телефона нужно вывести за пределы действия нормы о тайне связи.

Марина Хоружая