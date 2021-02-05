Китайское правительство заявило об обнаружении генетического материала коронавирусной инфекции на упаковке трех российский предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы «Черкизово». Геном COVID-19 был выявлен на упаковке мяса птицы властями провинции Гуандун. Партии зараженного российского провианта были арестованы — они подлежат возврату, либо уничтожению. Прием деклараций на поставки в Китай продукции предприятий российской группы «Черкизово» приостановлен на четыре недели, начиная с 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Компании, входящие в группу на чьих упаковках был обнаружен коронавирус, расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Россельхознадзор заявил о приостановлении сертификации продукции данных компаний в Китай и начал расследование, от которого в последствии будет зависеть возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров. Ведомство уже предупреждало группу «Черкизово» и других российских производителей о том, что необходимо усилить контроль за качеством товаров, экспортируемых в Китай , а также их упаковки.

Марина Хоружая