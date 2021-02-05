Вчера, 4 февраля, с частным визитом в столице Черноземья побывала София Ротару. Известная певица дала частный концерт для воронежского предпринимателя в честь его 50-летия. Об этом сообщает Lenta.ru, которая не стала афишировать имя любителя «Хуторянки», отметив лишь что бизнесмен занимается строительством дорог в Воронежской области.

Как отмечает издание, вечеринка удалась на славу, а София Михайловна даже пригласила юбиляра на сцену и станцевала вместе с ним. Видео широкомасштабного празднества именинник выложил в своем Инстаграм. В течение часа певица исполняла со сцены свои лучшие хиты (при этом гости радостно отплясывали под них, забыв надеть маски), после чего поблагодарила собравшихся на украинском языке.

Марина Хоружая

Фото pixbay.com