Вчера с тайным визитом в Воронеже побывала София Ротару. Певица спела для местного бизнесмена
Вчера, 4 февраля, с частным визитом в столице Черноземья побывала София Ротару. Известная певица дала частный концерт для воронежского предпринимателя в честь его 50-летия. Об этом сообщает Lenta.ru, которая не стала афишировать имя любителя «Хуторянки», отметив лишь что бизнесмен занимается строительством дорог в Воронежской области.
Как отмечает издание, вечеринка удалась на славу, а София Михайловна даже пригласила юбиляра на сцену и станцевала вместе с ним. Видео широкомасштабного празднества именинник выложил в своем Инстаграм. В течение часа певица исполняла со сцены свои лучшие хиты (при этом гости радостно отплясывали под них, забыв надеть маски), после чего поблагодарила собравшихся на украинском языке.
Марина Хоружая
Фото pixbay.com
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