Глава регионального департамента образования напомнил воронежским студентам о возврате с понедельника к очным занятиям
Руководитель департамента образования области Олег Мосолов напомнил воронежским студентам о том, что с понедельника 8 февраля они возвращаются в аудитории своих учебных заведений. Власти региона приняли такое решение в связи с устойчивым снижением уровня заболеваемости коронавирусом как в Воронежской области, так и в соседних регионах.
Пока нельзя будет проводить лишь те занятия, которые предполагают одновременное присутствие более 50-ти человек в аудитории. Такие лекции будут проходить в онлайн-формате.
Марина Хоружая
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