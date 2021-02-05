Руководитель департамента образования области Олег Мосолов напомнил воронежским студентам о том, что с понедельника 8 февраля они возвращаются в аудитории своих учебных заведений. Власти региона приняли такое решение в связи с устойчивым снижением уровня заболеваемости коронавирусом как в Воронежской области, так и в соседних регионах.

Пока нельзя будет проводить лишь те занятия, которые предполагают одновременное присутствие более 50-ти человек в аудитории. Такие лекции будут проходить в онлайн-формате.

Марина Хоружая