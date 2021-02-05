Директор филиала госуниверситета морского и речного флота задержан в Воронеже по подозрению в получении взяток
Директор воронежского филиала государственного университета морского и речного флота им. адмирала Макарова Валентина Сухова, а также ее заместитель по учебной работе Наталия Сафронова задержаны по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в прошлом и позапрошлом годах, они якобы получали взятки от студентов за успешную сдачу сессий и защиту дипломов. По предварительной версии общая сумма взяток, полученных руководством филиала ГУМРФ, превысила сумму в 1 млн. рублей.
В ближайшее время подозреваемым во взятках должностным лицам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Марина Хоружая
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