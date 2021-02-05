После того, как пандемия коронавируса внесла коррективы в работу многих предприятий, переведя часть сотрудников на удаленку, перебои с интернетом стали особенно беспокоить россиян. Теперь это не только личные неудобства, но и значительный ущерб работе и учебе.

Причин сбоев связи может быть много. Так, специалистами Роскачества были найдены признаки шпионажа в приложениях, использующимися для того, чтобы очистить память смартфонов. После изучения 60 приложений, специалисты выявили избыточные запросы доступа к функциям смартфона. Помимо доступа к данным, в приложениях много рекламы, а в двух из них выявили явные признаки встроенных шпионских программ.

Скорость интернета может падать и из-за подключения соседей в вашему Wi-Fi. Если вы заметили, что на загрузку странице стало уходить больше времени, чем обычно, есть вероятность того, что к вашей сети кто-то подключился, чтобы бесплатно воспользоваться вашим интернетом. Проверить это поможет специальная программа, с помощью которой в большинстве своем настраиваются современные роутеры. Специалисты уверяют, что после запуска такой программы будут видны все подключенные к роутеру устройства. Также можно будет просмотреть журналы событий, и увидеть, выходил ли кто-то в интернет через вашу сеть ранее.

Также стоит напомнить, что от «чужого вторжения» может помочь сложный пароль, который непросто будет подобрать.

Марина Хоружая