4 февраля состоялось расширенное заседание по подведению итогов деятельности Воронежского института ФСИН России за 2020 год.

В мероприятии принял участие заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Балан. На заседании присутствовали начальник УФСИН России по Воронежской области полковник внутренней службы Виталий Черемушкин, а также представители законодательных и исполнительных органов власти города Воронежа и области.

Начальник института полковник внутренней службы Сергей Выхорь выступил с докладом о проделанной работе за 2020 год, в котором озвучил приоритетные направления деятельности института на ближайшую перспективу. В ходе совещания были заслушаны доклады заместителей начальника института.

Подводя итоги работы института, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Балан выразил слова благодарности коллективу, отметил положительную динамику развития вуза и вручил ведомственные награды сотрудникам и курсантам за высокие их достижения.

В рамках мероприятия заместитель директора ФСИН России Валерий Балан в сопровождении руководства вуза осмотрел объекты института, отремонтированные в течение 2020 года.