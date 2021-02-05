Как сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Воронежской области, правоохранителям удалось пресечь факт хищения денежных средств в особо крупном размере. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий проводился сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ.

В ходе предварительного следствия было выявлено, что в 2019-2020 годах 7 работников УК в ходе заключения договора водоснабжения между УК и ресурсоснабжающей организацией, обманным путем похитили деньги, принадлежавшие ресурсоснабжающей организации и гражданам. Ущерб составил 10 млн. рублей.

Подозреваемые в возрасте от 25 до 67 лет, используя подконтрольную им местную УК, не сообщили партнеру по договору о реальной сумме денежных средств, которые поступили от граждан за потребление коммунальных услуг и часть денег присвоили, перечислив их на счета подконтрольных им организаций.

Дома и в офисах подозреваемых проведены обыски, в которых были изъяты компьютерная техника, банковские карты, флеш-накопители, а также документы, относящиеся к деятельности УК и других подконтрольных организаций.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), наказание за которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Марина Хоружая