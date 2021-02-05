Стало известно, что отец бывшего заместителя главы воронежской ГИБДД Игоря Качкина скончался от коронавируса. Напомним, что Качкин стал самым известным гаишником Воронежа после того, как в его собственности обнаружили 22 квартиры на Олимпийском бульваре, общей стоимостью 50 миллионов рублей. Все они были куплены за шесть лет — в период с 2012 по 2018 год.

В феврале прошлого года вопросом приобретения жилья Качиным заинтересовалась прокуратура. Прокурор Воронежской области обратился в суд с иском о конфискации имущества Качина, так как тот не смог объяснить ни начальству МВД, ни прокурорам, где взял 50 млн. рублей на покупку данных объектов недвижимости. Часть квартир оказалась оформлена на его родителей — Раису и Николая Качкиных.

Учитывая официальную зарплату Качкина, копить на такое количество недвижимости ему пришлось бы 70 лет, а чтобы оплачивать коммунальные услуги всех этих квартир, не хватило бы его жалованья даже вместе с пенсиями его родителей.

Гаишник оправдывался, мол, сам он купил лишь одну квартиру, да и то в ипотеку. Плюс ему принадлежит комната в общежитии. Удар на себя взял отец Качкина, который заверял следователей, что жилье было куплено на доходы от его бизнеса. Мол, пару лет назад с принадлежавшей ему автомойки в Грибановском районе, он имел доход по 300-350 тысяч рублей ежедневно.

Дело бывшего замглавы автоинспекции начали рассматривать в суде в октябре прошлого года. Его отец Николай Качкин являлся одним из ответчиков по делу об обращении имущества в доход государства. В связи со смертью последнего, процесс пришлось отложить. Судебное производство пока приостановлено. По словам адвоката Игоря Качкина Веры Белкиной, дело начнут рассматривать примерно через пол года — такой срок понадобится для вступления в наследство.

Марина Хоружая