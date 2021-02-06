В рамках встречи активисты обсудили с депутатом планы своей работы на этот год

Депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чуфинев принял участие во встречи с председателями ТОС микрорайонов Масловка и Никольское.

На своем избирательном округе, куда относятся эти районы, Александр Чуфинев активно сотрудничает с общественниками. По словам депутата, благодаря такой слаженной работе решаются многие насущные вопросы, благоустраиваются территории, а значит условия для проживания граждан становятся более комфортными.

В рамках встречи активисты обсудили с депутатом планы своей работы на этот год, рассказали о проектах, которые намерены реализовать. Парламентарий пообещал со стороны депутатского корпуса всю возможную поддержку.

Также Александр Чуфинев наградил почётными грамотами Воронежской городской Думы председателей ТОС микрорайона Никольское в связи с 70 летними юбилеями и вручил им подарки.

Фото предоставлены пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»