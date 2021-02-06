По поручению главы города Вадима Кстенина разработка проектно-сметной документации на благоустройство Петровской набережной (участок от Чернавского моста до Адмиралтейской площади) проходит в рамках проектирования с участием активистов общественных движений.

– Собирайте инициативы и предложения от экспертов по самым значимым аспектам – качественному озеленению, доступности территории для маломобильных горожан, организации велодорожек и скейт- и воркаут-площадок и т.д., – ранее обратился к компании-проектировщику глава города Вадим Кстенин.

Напомним, компанией-проектировщиком по итогам конкурса стало ООО «ПГС Проект». Жители города, которые высказали желание участвовать в реализации проекта, первыми оценили наработки по развитию проектируемого отрезка набережной. Рассматриваемая в рамках первого этапа благоустройства территория составляет чуть более 11 га.

Во встрече с членами Общественного совета при департаменте архитектуры, историками, активистами вело- и экологического движений приняли участие и.о. вице-мэра по градостроительству Юрий Бавыкин и помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.

Отметим, что идея проекта реконструкции территории всей набережной не раз рассматривалась с участием главы региона Александр Гусева. Мероприятию предшествовало заочное обсуждение и сбор предложений от всех желающих.

– Организован грамотный и правильный подход к работе над знаковой для нас всех территорией – проектирование с участием жителей. Общественники, неравнодушные к жизни города люди участвуют в обновлении набережной. Идет работа над ландшафтом, озеленением, интересной площадкой для фудкорта. Вся территория получит новые смыслы, – рассказал Константин Кузнецов.

Что предложили жители?

В плане озеленения предлагается максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений, возможность высадки деревьев в кадках (даже не особенно привычных для нашей полосы пальм), а еще высадка вечнозеленых растений и создание дубовой рощи, для которой даже придумали название — Чернава.

– Дуб – символ нашей области. Город назван по реке Воронеж, «вор» – чёрный, «онеж» – вода. На месте города рос чёрный, то есть смешанный лес, дубрава. Сажать один дуб тут не имеет смысла, можно рассмотреть именно рощу, как напоминание о Чернаве, дубовой роще, росшей в этом месте, – предложила член Совета при департаменте архитектуры области Ольга Рудева.

Предложение передано для оценки экологам. Они уже начали обследование состояния зеленых насаждений набережной. Кроме того, планируется оценка возможности использования геопластики – создания рельефа на участке путем сооружения насыпей, холмов, горок.

В ходе встречи было высказано предложение перенести коммуникации (провода, ВОЛСы) под землю, как на территории благоустройства, так и вдоль улицы Софьи Перовской, с учётом ответвлений к трансформаторным пунктам и на улицы, выходящие к набережной. Также по соображениям безопасности и комфорта посетителей набережной предложено перенести велодорожку ближе к проезжей части.

Жителями было предложено рассмотреть возможность обустройства канатной дороги и площадки для флайборда (полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды), сохранения имеющегося ограждения; продумать максимально вписывающиеся в среду точки общепита и места остановок общественного транспорта; «вдохнуть новую жизнь» в пристань; установить информационный знак, который может стать информационным центром территории; предусмотреть возможность цивилизованной прогулки с собаками; организовать площадки для танцев, обустроить скейт-парк и памп-трек; разработать интересную детскую территорию (возможно, с водной тематикой); установить артобъекты (примеры – ломанные гитары, сапоги Петра I, привезенные из Черногории); запустить по набережной электротранспорт (туристический паровозик); найти место для рыбаков и проката велосипедов и самокатов; сделать арочную аллею для молодоженов, спортивные площадки с информацией о видах спорта и воронежских чемпионах; создать газон, как место отдыха, а не только созерцания, территорию набережной оснастить навесами и др.

Предложения проектировщиков

Главный архитектор проекта Екатерина Белоус представила схему планирования проектируемого участка набережной и уже проработанную визуализацию части объектов.

Основной акцент сделан на зоны променада, так как проектируемая территория – привычная всем прогулочная площадка у воды. Пешеходные дорожки могут быть оснащены оригинальными малыми архитектурными формами (скамейками с высокими спинками), ограждением с подсветкой, а утраченные элементы ограждения можно заменить светопрозрачными.

Зону причала «Москва 16» предлагается выполнить в виде двухуровневого деревянного навеса с фонтаном в виде пути на Азов.

– К концу весны по контракту планируется завершение работ по проектированию и прохождению экспертизы, чтобы уже летом начать работы по благоустройству территории. Петровская набережная всегда была точкой притяжения, – сказал и.о. вице-мэра Юрий Бавыкин.

Очередную такую встречу планируется провести на следующей неделе с обсуждением транспортной доступности территории, оценки состояния зеленых насаждений, необходимости размещения скейт-парка именно в этой части набережной. А еще предстоит обсудить название – «Петровская набережная»: оно устоялось с точки зрения привычного восприятия, а вот географически – это улица Софьи Перовской.