Трех обнаглевших дипломатов «западной группировки» высылает Москва за участие в незаконных акциях в поддержку осуждённого за мошенничество Навального.

В министерстве иностранных дел России уточнили, что дипломаты из Германии, Швеции и Польши принимали участие в беспорядках 23 января.

За что собственно их и выдворяют из страны. Швеция, кстати, отрицает факт участия своего сотрудника «посольского приказа» в незаконных акциях, думая, что их «товарища» не засняли на фото и видео.

Но МИД России уверен, что шведской стороне хорошо известно о незаконных действиях своего сотрудника, которого видели в Санкт-Петербурге на Невском проспекте в день беспорядков. Не исключено, что в ходе акций зарубежные дипломаты заразились коронавирусом, так как полиция выявила среди участников беспорядков людей, официально признанных больными COVID-19.

Если высланные дипломаты не могут жить без участия в незаконных протестах, то дипломатические ведомства Германии, Швеции и Польши могут послать их во Францию, Нидерланды или США, где частенько такие акции наблюдаются. А немцы с полками могут просто обменятся буйными сотрудниками консульств. У одних протесты против ковида, а у других против абортов. Так что протестных мест в мире много. Как говориться, выбирай на вкус.