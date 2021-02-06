На заседании озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона в 2020 году, а также намечены перспективы работы УФСИН и его подведомственных учреждений в 2021 году. Были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния работы по профилактике и предотвращению преступлений, обеспечения режима и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, кадрового, тылового и медицинского обеспечения.

При участии заместителя директора ФСИН России Валерия Балана состоялось расширенное заседание коллегии УФСИН России по Воронежской области по подведению итогов деятельности за 2020 год. Кроме того, в работе коллегии приняли участие представители правоохранительных структур Воронежской области, начальник Воронежского института ФСИН России, а также председатель Общественной наблюдательной комиссии региона.

С основным докладом об итогах работы территориального органа ФСИН России в 2020 году выступил начальник УФСИН России по Воронежской области Виталий Черемушкин.

Как отметил руководитель, в прошедшем году была продолжена работа по созданию надлежащих условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, приведению их в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и международным нормам, обеспечению соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

По итогам 2020 года численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС Воронежской области снизилась на 12,1% и составила 4474 человека. В следственных изоляторах содержалось 1199 человек, в исправительных учреждениях – 3275, из которых 19% осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 16% – за убийства, около 23% отбывает наказание за разбой, грабеж или кражи. За 2020 год по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошло 12960 осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, что на 6,2% меньше, чем в 2019 году.

В 2020 году оперативными подразделениями УФСИН оказано содействие ГУ МВД России по Воронежской области в раскрытии 472 преступлений. В рамках взаимодействия с правоохранительными органами при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение и задержано 294 разыскиваемых лиц. Предотвращено 33 попытки доставки наркотических средств на территорию подведомственных учреждений, в ходе которых изъято более одного килограмма наркотических средств. За передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных предметов задержано 124 человека, из которых 77 привлечены к административной ответственности, в отношении 28 граждан возбуждены уголовные дела, часть материалов находятся на рассмотрении.

В целях выполнения требований ст. 92 УИК РФ по обеспечению прав осужденных на телефонные разговоры в подведомственных учреждениях установлены 237 телефонных аппаратов с системой контроля и учета звонков. Количество телефонных разговоров, проведенных подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, увеличилось на 47% и по итогам отчетного периода составило 397 287. Данный факт ярко свидетельствует о серьезной работе по пресечению поступления на режимные объекты средств мобильной связи.

Благодаря поддержке правительства Воронежской области со стороны муниципальных образований г. Воронежа и области получено и реализовано заказов на производство продукции на общую сумму 39 млн 200 тыс. руб., что в 3 раза превышает показатель 2019 год.

С целью профилактики возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции в УФСИН России по Воронежской области был создан оперативный штаб. Во всех подведомственных учреждениях области введен масочный режим, оборудованы дезинфекционные барьеры и санитарные пропускники для персонала подразделений, приобретено необходимые медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, кроме того, были введены в действие ряд ограничительных мер. В результате в подведомственных подразделениях не допущено фактов массового заболевания подозреваемых, обвиняемых и осужденных новой короновирусной инфекцией.

Каждый из заместителей начальника тероргана выступил с докладом, содержащим анализ состояния различных направлений деятельности УФСИН. Была озвучена информация о состоянии правопорядка, обеспечении режима и надзора в учреждениях, подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений охраны и конвоирования, освещены вопросы воспитательной работы с осужденными, а также состояния финансово-хозяйственной деятельности учреждений УИС Воронежской области.

В свою очередь, члены коллегии отметили позитивные результаты, достигнутые в организации работы пенитенциарных учреждений Воронежской области в 2020 году. Так, заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Воронежской области Сергей Меркурьев отметил, что совместная работа полиции и оперативных подразделений УФСИН дает хороший результат и способствует улучшению криминогенной ситуации в регионе. О положительном сотрудничестве с УФСИН в своем выступлении рассказал первый заместитель начальника регионального Управления ФСБ Сергей Лешин.

Валерий Балан высоко оценил сотрудничество между правоохранительными структурами и УФСИН России по Воронежской области и призвал к дальнейшему конструктивному диалогу в рамках межведомственного взаимодействия.

В ходе коллегии состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников и работников УИС. В частности, заместитель директора ФСИН России вручил почетную грамоту Министерства Юстиции РФ фельдшеру-лаборанту бактериологической лаборатории ФКУЗ МСЧ-36 Евгении Козловой, наградил медалью «Ветеран уголовно-исполнительной системы» первого заместителя территориального органа Руслана Петенева, поздравил сотрудника УФСИН России по Воронежской области Сергея Шевченко, которому присвоено очередное специальное звание старшего начальствующего состава «подполковник внутренней службы», на ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой штатной должности, в порядке поощрения. Переходящими кубками за лучшие показатели в деятельности были награждены начальник ИК-1 Яков Прийма и СИЗО-3 Георгий Эльтеков.

Подводя итоги заседания, Валерий Балан дал удовлетворительную оценку работе Управления ФСИН России по Воронежской области, при этом внес в решение коллегии ряд предложений.