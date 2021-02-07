После оттепели воронежские катки возобновили работу
После не слишком продолжительной оттепели в Воронежской области вновь заработали катки.
В соцсетях «Каток ЛЕД Воронеж» сообщает, что 4 катка открылись в столице региона, и еще один в райцентре Новая Усмань.
В Воронеже прокатиться на коньках можно будет в парках «Алые паруса» и Центральном (бывший «Динамо»), в Комсомольском сквере и возле торгового центра «Максимир».
Время работы можно узнать по телефону 256-96-47.
Фото pixbay.com
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