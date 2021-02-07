После не слишком продолжительной оттепели в Воронежской области вновь заработали катки.

В соцсетях «Каток ЛЕД Воронеж» сообщает, что 4 катка открылись в столице региона, и еще один в райцентре Новая Усмань.

В Воронеже прокатиться на коньках можно будет в парках «Алые паруса» и Центральном (бывший «Динамо»), в Комсомольском сквере и возле торгового центра «Максимир».

Время работы можно узнать по телефону 256-96-47.

Фото pixbay.com