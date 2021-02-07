Личность предполагаемого убийцы воронежской учительницы Натальи Тушинской установлена.

Как сообщает «Мое!» подозреваемый мог проходить службу артиллеристом в украинской армии.

Правоохранители пока не задержали мужчину, пишет «Вести Воронеж».

Напомним, что преподавательницу математики СШ №1 Наталью Тушинскую зверски убили 2 февраля возле остановки «Спутник» на Московском проспекте Воронежа. Учительницу ударили ножом не менее 13 раз.

Убийца забрал сумку с деньгами и телефон женщины и скрылся. В сети появилось несколько видеороликов с камер наблюдения, на которых был запечатлен предполагаемый убийца.

Фото «Вести Воронеж»