14 февраля в концертном зале Event-Hall Сити-Парка «Град» Евгения Зима и ее команда покажут уникальное мультимедийное шоу классической музыки с элементами дополненной реальности «Любовь и смерть в Венеции». Удивительная синергия новейших технологий и вечной классической музыки даст зрителю возможность оказаться в великолепной и таинственной Венеции, прикоснуться к истории любви Вивальди, а также удивиться чудесам дополненной реальности.

Графика от лучших дизайнеров России, мэппинг, лазерное шоу, дополненная реальность (VR) и современная хореография, подчиняясь силе великой музыки Вивальди, сделают зрителя полноценным участником нового шоу. На сцене воронежцы увидят живой симфонический оркестр, хор и лучших оперных солистов Петербурга.

— Музыка Вивальди очень глубокая, многоуровневая. Нам захотелось отойти от классической подачи, поэтому в новом шоу зрителей ждёт не только музыка Великого рыжего монаха, но и весь срез музыки от баррокко до неоклассики. Мы изобрели совершенно новый жанр, которого еще не было до нас, — говорит создательница шоу Евгения Зима.

Евгения рассказывает, что для нее было важно не визуализировать музыку Вивальди, а создать для зрителя новый опыт восприятия — эффект полного присутствия в эпохе и моменте.

-Именно поэтому мы решили использовать 3D и VR технологии — хотелось поэкспериментировать с тем, что раньше было недоступно. Цель шоу – больше, чем просто внедрить современные технологии в классическую музыку. Нашей задачей было показать, как глубоко может воздействовать на слушателя классика в нашей интерпретации вкупе с визуальными эффектами.

По словам Евгении Зимы, новое шоу – это 1200 часов репетиций, 1600 страниц нотного текста, 4000 нарисованных вручную кадров графики, 100 минут шедевров классической музыки в живом исполнении (лауреат международных конкурсов, финалист проекта «Голос» и «Ну-ка, все вместе!» Илья Римар (тенор) и ведущая солистка Михайловского театра Мария Литке (сопрано)), 50 минут современной хореографии (лауреат международных конкурсов, финалист проекта «Танцы» на Первом канале Михаил Гарипов), 30 артистов на сцене и два года подготовки (над созданием новой программы работало 100 человек!). Все это воронежцы смогут увидеть в День всех влюбленных — 14 февраля.

Начало в 18.00

Стоимость билетов от 2500 до 3500 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ: и ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая