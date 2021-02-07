Спустя 11 месяцев ограничений, Воронежский цирк снова открыт! 13 февраля здесь начнутся гастроли самого масштабного и красочного циркового шоу мирового уровня «5 континентов».

В этом проекте Гии Эрадзе собраны все цирковые жанры и только титулованные артисты. Участники этого беспрецедентного проекта завоевали более 20 международных наград, в буквально смысле объехали все пять континентов и объединились на одном манеже, чтобы восхищать зрителя. На протяжении трех часов на манеже воронежского цирка будет разворачиваться настоящая феерия, ведь в представлении задействовано 120 красивых и талантливых артистов! Более полутора тысяч уникальных костюмов приведут в восторг самых заядлых эстетов.

Воронежскому зрителю хорошо знакомо творчество Короля манежа, и сейчас продюсерский центр Гии Эрадзе привозит в наш город абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов! Детвору, безусловно, восхитит огромное количество разнообразных животных, представленных в программе: это и тигры, и львы, и медведи, и лошади, и верблюды, и питоны…

Впервые в Воронеже будет представлен поражающий воображение номер «Золотые рыбки» с настоящим морским дном с рифами и удивительными морскими обитателями. Это настоящий спектакль, в ходе которого в гармоничную жизнь морского царства врывается рыбацкий корабль, и нарушает спокойствие. С ударами грома разворачивается настоящая драма и две Золотые рыбки оказываются пойманными в сети. Они продолжают бороться за жизнь, но удастся ли им это? Кстати, в прошлом году артисты номера «Золотые рыбки» были удостоены Гран-При международного фестиваля циркового искусства в Латине (Италия).

В шоу-спектакле «5 континентов» вообще все номера преподнесены в виде маленьких спектаклей. Групповые жонглеры на мачтах мастерски разыгрывают сцены из жизни Императрицы и показывают, насколько придворная жизнь полна интриг и опасностей. Где любовь, там и свадьба: все зрители приглашены! Цыганский барон и его избранница Алексей и Екатерина Плотниковы в окружении удалых цыган, заводных цыганок и шестерых медведей выезжают на роскошно украшенном фаэтоне. Настоящий праздник страсти и огня – сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками. Медведи танцуют, ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, ловят «букет невесты», скачут верхом на коне и бережно носят дрессировщицу на руках!

Обладательница титула «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова предстанет перед публикой в виде еще одной — самой роскошной — невесты, которая в окружении шести пар балетных артистов грациозно балансирует на зеркальном шале и вращает 40 (!!!) хула-хупами! Редкий, невероятно сложный и зрелищный жанр — воздушный полет, руководит которым Вилена Головко приведет зрителей в полный восторг! Трюки без страховки на высоте более 23 метров, свободное падение, ощущение свободы, отвага и высокий профессионализм артистов заставят трепетать зрительские сердца. В финале этого номера зал неизменно взрывается овациями!

Силовая пара в аттракционе «Шахматы» также не оставит никого равнодушным. Победители 10-го телепроекта «Минута Славы: Юбилейный Сезон» на Первом канале предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя. Также, атлеты представляют уникальный жанр – групповая акробатика на верблюдах: трюки исполняются на повозке, запряженной параллельно бегущими верблюдами. В компании холеных и ухоженных «кораблей пустыни» зрители смогут погрузиться в атмосферу жаркой ночи, где властная Шехерезада повелевает верными бедуинами…

Завоевавшие высшие оценки международного жюри, акробаты конного аттракциона «Джигиты — Апачи» в 2019 с честью представили нашу страну на самом престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло, завоевав Золотую награду. Воронежцы по достоинству оценят, как хрупкие, но такие смелые, девушки под руководством Рустама Газзаева с легкостью выполняют «мужские» трюки на бешеной скорости.

Завершит представление аттракцион с участием 12-ти хищников: тигров, лигров, леопардов и черных пантер под руководством заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых. Андрей — настоящий рекордсмен по количеству высших международных наград, у него их десять! Контактная дрессура нового поколения, авторские трюки, природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников, заставляет зал затаить дыхание и восхищаться! Недаром Наталия стала обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка», а Андрей был признан «Дрессировщиком года».

Ну а веселить детвору между всеми этими высокопробными номерами будут искрометный, экспрессивный клоунский дуэт заслуженных артистов РФ Лады и Александра Сарнацких.

Как звездный коллектив готовится ко встрече со зрителями, рассказал PR-директор Шоу Александр Чикаидзе:

-Это был беспрецедентный перерыв в работе за всю историю цирковой индустрии. Но мы не сидели сложа руки и усердно трудились, верили в скорую встречу со зрителями. Сейчас артисты и животные полностью готовы к возобновлению гастролей — впереди несколько генеральных прогонов, и долгожданная премьера. Хотим поблагодарить наших зрителей: интерес к шоу огромен и билеты разлетаются, как горячие пирожки. Это в очередной раз доказывает, что людям нужны не только хлеб, но и зрелища. Приглашаем всех воронежцев провести три часа в сказке, отвлечься от всех рутинных вопросов, отдохнуть душой, помечтать и почувствовав себя ребенком, поверить, что все возможно!»

Гастроли шоу «5 континентов» продлятся в Воронеже до 18 апреля. Не пропустите!

Премьерные представления:

13 и 14 февраля 15-00

20 февраля 17-00

21 февраля 13-00 и 17-00

22 и 23 февраля 15-00

Далее по выходным и праздничным дням по 18 апреля включительно

Стоимость билетов от 800 до 2000 руб.

Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении, с 3-х лет – полный билет.

Телефоны для справок: 8 (473) 276 59 02;

8 961 206 66 11

Приобрести билеты можно на сайте www.circus-voronezh.ru

Марина Хоружая