В китайском Ухане, в котором была обнаружена первая вспышка коронавируса в 2019-м году, побывали эксперты ВОЗ. Исследуя один из рынков морепродуктов, члены делегации обнаружили «важные улики», доказывающие причастность китайцев к распространению вируса.

Несмотря на то, что после заражения рынок был закрыт, там осталось оборудование, посуда и то, что ученые назвали «уликами» и пока не обнародуют. Они сказали лишь, что нашли прямые доказательства того, что там происходило. В ближайшее время группа ВОЗ даст объяснение причинам вспышки коронавируса в Китае.

Марина Хоружая