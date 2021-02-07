Сильные морозы снова вернулись в Воронежскую область, напоминая, какой должна быть зима. В первый рабочий день наступающей недели ожидается температура от минус 7 до минус 12 градусов, зато ночью показания термометра могут опуститься до отметки -22.

В понедельник в Воронежской области будет свирепствовать северо-западный антициклон. Осадков не предвидится, зато стоит опасаться гололедицы. Во вторник в регион придет циклон с юго-запада, температура днем будет -4 — -9 градусов, ночью опять сильно похолодает — до — 19. При этом 9 февраля ожидается снег и сильный ветер до 15-18 метров в секунду.

В среду дневная температура останется такой же, как и во вторник, а вот ночью потеплеет до -12. Синоптики прогнозируют, что морозы продлятся в Воронежской области до середины февраля, после чего температура пойдет на спад.

Марина Хоружая