В пресс-службе Воронежского аэропорта сообщили радостную новость — скоро из нашего города можно будет улететь по пяти зарубежным направлениям. Весной аэропорт им. Петра Первого планирует открыть рейсы в Стамбул, Дубай, на Пхукет, а также в Ереван и Бишкек.

Авиакомпании уже обратились с данным предложением к администрации воронежского аэропорта, в данный момент данное решение согласовывается. Если полеты за рубеж не будут запрещены из-за коронавируса, то воронежцы наконец смогут начать путешествовать.

Марина Хоружая