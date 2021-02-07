Воронежский аэропорт рассматривает предложение возобновить рейсы в Дубай, Стамбул и на Пхукет
В пресс-службе Воронежского аэропорта сообщили радостную новость — скоро из нашего города можно будет улететь по пяти зарубежным направлениям. Весной аэропорт им. Петра Первого планирует открыть рейсы в Стамбул, Дубай, на Пхукет, а также в Ереван и Бишкек.
Авиакомпании уже обратились с данным предложением к администрации воронежского аэропорта, в данный момент данное решение согласовывается. Если полеты за рубеж не будут запрещены из-за коронавируса, то воронежцы наконец смогут начать путешествовать.
Марина Хоружая
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