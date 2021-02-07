Завтра , 8 февраля, воронежцы смогут полюбоваться «звездным поездом» компании SpaceX Илона Маска. Он пролетит по небу рано утром, в 5.51 Уникальное зрелишь продлится лишь пару минут. Видимость спутников обещает быть хорошей.

Столь необычное явление нам уже приходилось наблюдать 8 августа и некоторые воронежцы даже опубликовали фото в своих соцсетях.

Ракету-носитель Falcon 9 была запустили 4 февраля в американском штате Флорида. Она летит с новой партией спутников связи Starlink (60 единиц) Эти спутники в будущем смогут обеспечить мир широкополосным доступом в интернет — в каком бы месте земного шара не находился бы пользователь.

Небесные механизмы сопоставимы по яркости с показателями звезд из «Большого Ковша». Минимальное расстояние между объектами создает иллюзию движущегося по небу звездного поезда.

Узнать, в какое точно время ракета будет пролетать над их домом можно на сайте Нeavens-above. Сначала нужно будет ввести соответствующие координаты в правом верхнем углу, а затем, когда сервис найдет ваше местоположение, в разделе «Спутники» нужно выбрать «Пролеты спутников Starlink по запускам»

Марина Хоружая