После ДТП в Воронеже, водителя около часа не могли вытащить из перевернувшейся ГАЗели
Сегодня, 7 февраля, в 7.30 утра около остановки «Некрасова» произошло массовое ДТП. По предварительной версии, грузовая «ГАЗель», которой управлял 34-летний водитель, двигалась со стороны улицы Некрасова в направлении ул. Станкевича.
Не справившись с управлением, водитель врезался в припаркованную на обочине LADA Priora (в салоне легкового автомобиля по счастью никого не было) и перевернулся. Водителя около часа пытались вызволить из ГАЗели, после чего доставили в БСМП.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Марина Хоружая
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