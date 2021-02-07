Сегодня, 7 февраля, в 7.30 утра около остановки «Некрасова» произошло массовое ДТП. По предварительной версии, грузовая «ГАЗель», которой управлял 34-летний водитель, двигалась со стороны улицы Некрасова в направлении ул. Станкевича.

Не справившись с управлением, водитель врезался в припаркованную на обочине LADA Priora (в салоне легкового автомобиля по счастью никого не было) и перевернулся. Водителя около часа пытались вызволить из ГАЗели, после чего доставили в БСМП.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Марина Хоружая