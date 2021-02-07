В последнее время воронежский микрорайон Шилово становится все более печально известным. 4 февраля там случилась трагедия — с 17 этажа молодой человек упал прямо на проезжавшую внизу коляску с 5-месячным ребенком (выжить никому из них не удалось), а на соседней улице в тот же день была найдена повешенная девушка. И вот спустя три дня снова трагическая новость из Шилово. Сегодня — 7 февраля — там был обнаружен труп мужчины.

Его нашли в подъезде дома №15 по улице Теплоэнергетиков около половины восьмого вечера. Местными жителями были обнаружены кровавые пятна на детской площадке рядом с домом. На место происшествия тут же выехали сотрудники правоохранительных органов. В данный момент они выясняют обстоятельства трагедии.

Марина Хоружая