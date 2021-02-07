Трагическая новость пришла сегодня, 7 февраля, из Острогожского района Воронежской области. Там, на реке Тихая Сосна, трое школьников в возрасте от 9 до 13 лет провалились под лед. После долгой оттепели, лед еще не успел окрепнуть и набрать нужную толщину, поэтому гулять по водоему сейчас опасно. Тем более, река Тихая Сосна имеет сильное течение, а значит выходить на лед не рекомендуется.

Видимо острогожские мальчиши этого не знали. Лед треснул, и одного из ребят унесло течением. Двое смогли самостоятельно выбраться на берег.

В данный момент спасатели ведут поиски мальчика — на месте происшествия работают сотрудники местной поисково-спасательно части, водолазы областной службы спасения, а также представители местной администрации.

Марина Хоружая