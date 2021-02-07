Вирусологи заявляют, что не смотря на снижение количества заболевших коронавирусом и массовую вакцинацию, говорить об отмене масочного режима пока рана. Предположительно, ходить в масках нам придется до лета (в лучшем случае мы снимем их в конце весны, в худшем — только осенью). Для того, чтобы это произошло, должен выработаться коллективный иммунитет. Соответственно, не должно быть и роста заболевших.

По мнению вирусологов, россиянам скорее всего удастся избежать весеннего всплеска заболеваемости. А вот осенью возможен новый всплеск заболеваемости.

Марина Хоружая