Дело об убийстве учительницы первой школы Натальи Тушинской не сходит со страниц СМИ и с уст воронежцев. Преступник, нанесший несчастной женщине 13 ножевых ранений, до сих пор не пойман. Но правоохранительные органы уже знают, кого ищут.

Внешность убийцы «засветилась» на камерах видеонаблюдения. А затем его облик удалось рассмотреть более детально — при свете дня камеры видеонаблюдения сняли его выходящим из магазина. В гастрономе преступник приобрел банку энергетика. Это было ровно за три часа до того, как он напал с ножом на воронежскую учительницу математики.

Если предположения следствия верны, то убийцей является 31-летний житель Луганска. Правоохранители нашли его страницу в соцсетях, и выяснили кое-какие подробности. После школы он закончил училище, затем медицинский лицей. После этого мужчина поступил в Луганский государственный медуниверситет на факультет лечебного дела (специальность «Травматология и ортопедия»). Несмотря на образование, по медицинской дорожке парень похоже не пошел. В социальной сети в графе место работы, указано, что он работает «в разных направлениях». О жизненных приоритетах выразился коротко — слава и влияние.

-Я не хуже и не лучше других. Обычный парень со своей логикой и взглядами, — пишет он о себе.

Вот такая «своя логика».

Также удалось выяснить, что в украинской армии он служил в артиллерии, а судя по фотографиям с автоматом, опубликованным в соцсетях, воевал в ополчении ЛНР.

Несмотря на то, что ориентировки на убийцу появились еще вчера, воронежские силовики до сих пор его не задержали и официально не объявили в розыск.

Марина Хоружая