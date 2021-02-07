Жозеп Боррель, находившийся с 4 по 6 февраля с визитом в Москве, выложил пост в своем блоге о том, что из-за ситуации с Навальным Евросоюз планирует ввести новый механизм, который предусматривает недавно утвержденный режим санкций в связи с нарушением прав человека. Боррель считает, что у России нет интереса к нормализации отношений с сообществом.

-Моя встреча с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым лишь показала, что Россия и Евросоюз отдаляются друг от друга. Стратегический выбор, который сейчас делается, определит динамику международных сил в XXI веке, — сказал глава Европейской дипломатии.

Боррель не исключает, что в ходе встречи глав МИД ЕС, которая состоится 22 февраля, может быть принято решение о том, чтобы расширить санкции против нашей страны. В этот день состоится специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по этому вопросу на мартовском Европейском совете.

Марина Хоружая